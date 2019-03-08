Fenerbahçe yarın akşam sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacak. Ersun Yanal’ın bu karşılaşmada sahaya süreceği kadro merakla bekleniyor.

Yanal, dün Nabil Dirar’dan beklediği güzel haberi alamadı. Faslı yıldızın son kontrollerinde sakatlığının tam olarak geçmediği tespit edildi.

Takımla idmana çıkamayan tecrübeli futbolcunun Başakşehir maçında oynama ihtimali çok düşük. Dirar’ın yerine Victor Moses hücum hattının sağında görev yapacak.

Ekici yine yedek En çok merak edilen ise savunma ve orta sahada kimlerin oynayacağıydı. Serdar Aziz, Sadık’ın yokluğunda Rize maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı. Ancak Ersun Yanal’ın, lider Başakşehir karşısında daha hızlı ve mücadeleci olan Sadık’ı tercih etmesi bekleniyor.

Mehmet Ekici’nin iyileşmesiyle birlikte orta sahanın ortasındaki rekabet tavan yaptı. Yanal’ın buna rağmen Beşiktaş ve Rize maçındaki Topal-Tolgay-Zajc üçlüsünü bozmayı düşünmediği öğrenildi. Ekici, yarın da maça kulübede başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

Volkan, İsla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Tolgay, Zajc, Moses, Valbuena, Soldado

Yusuf Dursun