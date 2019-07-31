İşte Banega transferi önündeki tek engel
Galatasaray’da dört bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni santrfor, kanat, orta saha takviyeleri için çalışmalar sürerken, bu transfer döneminin en çok konuşulan ismi Ever Banega’ydı ki bu konu rafa kalkmış gibi görünse de sarı-kırmızılılar geri adım atmış değil.
Teknik direktör Fatih Terim’in yaz başından bu yana yönetime ilk bildirdiği isim olan hocanın bir numarası için ağustos ayında yeniden harekete geçilecek.
7 MİLYON SÖZÜ
Banega konusunda Galatasaray’ın önündeki tek engel ise Diagne’nin satışı... Yönetim, Fatih Terim’in bu talebini yerine getirmek isterken, yetkililer “Hoca Banega’yı çok istiyor, asla bu işi rafa kaldırmış değiliz. Diagne satılırsa onu alacağız. Sadece biraz zamana ihtiyaç var” diyor. Sarı-kırmızılılar, Sevilla Kulübü’ne 7 milyon avroya kadar ödeme yapabileceklerini ancak satışı beklediklerini bildirdi. (Türkiye Gazetesi)