İşte Banega transferi önündeki tek engel

Teknik direktör Fatih Terim’in yaz başından bu yana yönetime ilk bildirdiği isim olan hocanın bir numarası için ağustos ayında yeniden harekete geçilecek.

7 MİLYON SÖZÜ

Banega konusunda Galatasaray’ın önündeki tek engel ise Diagne’nin satışı... Yönetim, Fatih Terim’in bu talebini yerine getirmek isterken, yetkililer “Hoca Banega’yı çok istiyor, asla bu işi rafa kaldırmış değiliz. Diagne satılırsa onu alacağız. Sadece biraz zamana ihtiyaç var” diyor. Sarı-kırmızılılar, Sevilla Kulübü’ne 7 milyon avroya kadar ödeme yapabileceklerini ancak satışı beklediklerini bildirdi. (Türkiye Gazetesi)