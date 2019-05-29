İşte Atınç Nukan gerçekleri

RB Leipzig'in oyuncuyu aslında daha önce de elden çıkarmak istediği ancak başaramadığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Ralf Rangnick'in 'Bundesliga'da oynama şansı yok' diyerek öğrencisinin satılmasını istediği, ancak Atınç'ın maaşını karşılayacak talipli bir kulüp bulunamadığı tespit edildi.

Almanya'da sezonun sona ermesiyle RB Leipzig Kulübü hem geride kalan yıla ilişkin değerlendirmeler hem de gelecek sezonun planlamasını yaptı. Atınç Nukan'ın elde çıkarılması kararı alındı.

Sözleşmesi devam etmesine karşın oyuncuyu serbest bırakmaya karar veren Leipzig'in, Atınç'ı transfer edecek kulüpten bonservis istemeyeceği öğrenildi.

Alman ekibi milli futbolcuyu 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

Yıllık 800 bin+bonuslar

Atınç'ın RB Leipzig'den kazancının yıllık 1 milyon euro dolaylarında olduğu öğrenildi. 800 bin euro yıllık garanti ücreti olan futbolcunun sözleşmesinde artı olarak bonuslar da bulunuyordu. (Skorer)