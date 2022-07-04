Beşiktaş taraftarlarının heykelinin dikilmesini istediği Atiba Hutchinson son dört sezonda olduğu gibi yine sözleşmesini bir yıllığına uzattı. Kanadalı oyuncu Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na hazır gitmek için Beşiktaş'ta devam etmek istiyordu. Yönetimle görüşmelerde bulunan yıldız oyuncu hala takıma faydalı olabileceğini iletti. Atiba'nın geçmişte yaptığı fedakarlıkları göz önüne alan yönetim Kanadalı'nın bu isteğini kırmadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in de onay vermesiyle kırk yaşındaki oyuncuyla devam kararı alındı.

MAÇ BAŞINA ÜCRET

Atiba Hutchinson’un kulübü zor durumda bırakmamak için yıllık ücret almayacağını söylemesi işi çok kolaylaştırdı. Tecrübeli futbolcu bu sezon oynadığı maç başına ücret alacak. Bir sezon daha forma giymeye hazırlanan Atiba, imza sonrasında yaptığı açıklamada “Beşiktaş’a ilk transfer olduğumdaki kadar heyecanlıyım. İlk geldiğim günkü kadar güçlü hissediyorum. Beşiktaş’a katkı sağlamak için her zamankinden daha fazla çalışacağım. Taraftarın önüne yeniden çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi. (Türkiye)