Sarı-Kırmızılılar, 12 günlük milli aranın ardından sahasında Kasımpaşa’yı, yeni süperstarı Radamel Falcao ile devirdi, şimdi ise gözler Devler Ligi’ne çevrildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Club Brugge deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim ise Belçika deplasmanında 3 puana uzanabilmek için yardımcılarıyla beraber yoğun mesai harcıyor. Aslan’ın ilk planı, kanatlardan yapacağı ataklarla rakip savunmayı baskı altına almak olacak. Daha sonrasında ise orta sahadaki oyuncularının desteğiyle Mavi-Siyahlı ekip karşısında skor üstünlüğünü almak isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından ekstra mücadele etmelerini istedi.

İki formül var

Çenesinde iki kırık olan Belhanda’nın yerine oynayacak isim konusunda Terim’in iki formül üzerinde durduğu öğrenildi. İlk planda Nzonzi ile Lemina merkeze geçecek, kanatlarda Babel-Feghouli görev yapacak, on numaraya Seri gelecek. İkinci bir alternatif ise son Kasımpaşa maçında olduğu gibi Nzonzi-Lemina ikilisi ortada olacak. Babel on numaraya geçerken, Feghouli ve Emre Mor, kanatta görev yapacak.

Metin Karabaş



