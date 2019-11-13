İşte Arsene Wenger'in yeni görevi

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, uzun süren sessizliğini bozdu ve FIFA global futbol gelişimi sorumlusu oldu. Fransız teknik adamın ismi son olarak Bayern Münih ile anılıyordu.

13 Kasım 2019, Çarşamba 19:50 Son Güncelleme:
- A +
İşte Arsene Wenger'in yeni görevi

Arsenal’i 21 sene çalıştırdıktan sonra 2018’de görevinden ayrılan Arsene Wenger futbola geri döndü. Fransız teknik direktör FIFA’nın global futbol gelişim sorumlusu oldu. 70. doğum gününü geçtiğimiz günlerde kutlayan Wenger bu görev ile FIFA’nın tüm Dünya’da yürüttüğü futbol aktivitelerinden sorumlu olacak.

Niko Kovac’ın görevine son verilmesinin ardından adı Bayern Münih ile anılan tecrübeli teknik adam, Alman Kulübünin yöneticileri ile bir araya gelmiş ve sözleşmes süresinin kısa süreli olduğunu öğrenince teklifi reddetmişti.

Bu gelişmelerin ardından atağa kalkan ve Wenger'e teklif götüren FIFA oldu. Fransız teknik direktör artık FIFA global futbol gelişimi sorumlusu olarak yaşantısına devam edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...