Arsenal’i 21 sene çalıştırdıktan sonra 2018’de görevinden ayrılan Arsene Wenger futbola geri döndü. Fransız teknik direktör FIFA’nın global futbol gelişim sorumlusu oldu. 70. doğum gününü geçtiğimiz günlerde kutlayan Wenger bu görev ile FIFA’nın tüm Dünya’da yürüttüğü futbol aktivitelerinden sorumlu olacak.

Niko Kovac’ın görevine son verilmesinin ardından adı Bayern Münih ile anılan tecrübeli teknik adam, Alman Kulübünin yöneticileri ile bir araya gelmiş ve sözleşmes süresinin kısa süreli olduğunu öğrenince teklifi reddetmişti.

Bu gelişmelerin ardından atağa kalkan ve Wenger'e teklif götüren FIFA oldu. Fransız teknik direktör artık FIFA global futbol gelişimi sorumlusu olarak yaşantısına devam edecek.