İşte Arjantin basınının final yorumları

2022 FIFA Dünya Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanacak. Messi'li Arjantin, Mbappe'li Fransa ile kupayı kazanmak için mücadele edecek. Spor Arena, finalde turnuvanın favori takımlarından Fransa ile karşılaşacak olan Tangocuların performansını, finaldeki şansını ve teknik direktör Lionel Scaloni’nin yönetimini Arjantinli gazeteciler ve futbol yorumcularına sormuş. İşte yorumlar...





PABLO CECCHINI (TN DEPORTIVO): “LIONEL MESSI, MİLLİ TAKIMDAKİ EN İYİ HALİNDE VE MARADONA MODUNDA”

Lionel Messi, şu an milli takımdaki en iyi halinde ve Maradona modunda. Takımına ve arkadaşlarına çok bağlı. Pasları oyunlar için belirleyici ve çok iyi. Arjantin Milli Takımı genel olarak çok iyi silahlanmış, hiçbir zayıf noktası yok. Lo Celso sakattı, Di Maria ve De Paul fiziksel olarak iyi değildi. Ama Arjantin zorluklar karşısında kendini yeniden keşfetme gücüne sahipti. Enzo Fernández ve Julián Álvarez, Messi için ideal tamamlayıcı olan mükemmel seviyede iki oyuncu oldu. Dünya kupası şampiyonluğu için Arjantin’in kesinlikle aday olduğunu düşünüyorum.

Fransa, gerçekten güçlü bir ekip. Aldıkları kayıplara rağmen maçlarını büyük bir otorite ile kazandı. Mbappé, bugün dünyanın en iyi ve en belirleyici oyuncusu. Griezmann'ın etkileyici bir futbol gösterisi var. İsimler açısından Arjantin’in üzerindeler. Arjantin, Fransa’yı yenmek istiyorsa bunu kolektif oyunla yapmak zorunda.

“LIONEL SCALONI, FİNALİ KAÇIRSA BİLE MÜKEMMEL BİR İŞ ÇIKARIYOR”

Lionel Scaloni’nin, devrim niteliğinde bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Önceki antrenörlerin değiştirmeye cesaret edemediklerini değiştirdi. Messi’ye güç verdi ve kimliğe sahip bir takım oluşturdu. Çalışmaya ve maçları düşünmeye gelince çok sistemlidir, hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Finali kaçırsa bile mükemmel bir iş çıkarıyor. Messi her şeyini veriyor ve yeni teknik direktör kadrosunun gelmesinden sonra kendini milli takımda hiç olmadığı kadar rahat hissediyor.

Arjantin’de yaşananlar delilik. Her köşede tam bir parti atmosferi var. Maçlardan sonra belirli merkezlerde galibiyeti kutlamak için 20 bin ve 100 bin arası kişi toplanıyor. İnsanlar Arjantin Milli Takımıyla yüzde yüz özdeşleşiyor.

“TÜRKİYE, 2002’DE OLDUĞU GİBİ 2026 DÜNYA KUPASI’NA KATILACAK”

Portekiz maçında Dünya Kupası’na katılmaya yakın olan taraf Türkiye’ydi. Bazen maçlardaki şans, iyi takımların dünya kupasına ulaşmasını imkânsız kılıyor. Türkiye’nin, elemeleri geçmeyi başaran Galler ve Polonya’dan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. 48 ülkenin yer aldığı Dünya Kupası'nın yeni formatı cazip görünmüyor. 2026'da tüm kıtalardaki kontenjanların genişlemesiyle Türkiye, 2002'de olduğu gibi kupaya katılacak ve mutlaka dünyayı sevindirecek maçlar olacaktır.





FERNANDO MANCİNİ (CANAL NET TV): “SADECE TAKIM DEĞİL TÜM ARJANTİN HALKI MESSI’NİN ARKASINDA DURUYOR”

Kuşkusuz bu Lionel Messi’nin dünya kupası. Olağanüstü ve tartışılmaz bir lider rolünde. Takımı başarıya yönlendiriyor. Futbol yeteneğine ve dehasına ek olarak karakteriyle varlık gösteriyor. Sadece takım değil tüm Arjantin halkı onun arkasında duruyor.

Arjantin, bir takım olarak muhteşem bir performans sergiliyor. Her bir oyuncunun bireysel futbolunun ötesinde, maçları büyük bir bilgelikle planlayan ve yürüten antrenör ekibinin çalışmalarına vurgu yapmalıyız. Scaloni, Aimar, Samuel ve Ayala'nın taktik çalışması maçtan maça yansıyor. Lionel Scaloni'nin harika bir teknik direktör olduğuna inanıyor ve bunu savunuyorum.

Her maçı çevik, dinamik ve zeki bir şekilde planlama konusundaki harika yeteneğini gösterdi. Her maçı olağanüstü bir şekilde planlıyor ve bu tüm teknik ekibinden gelen bilgilerle beslendiğini gösteriyor. Ayrıca güçlü kararlar verecek; söylediklerine, düşündüklerine ve yaptıklarına güvenecek karaktere sahip olduğunu gösterdi. Bu hoşumuza gidiyor ve Arjantin’in bu dünya kupasında en iyi olarak taçlandırılması çok adil olur.

“ARJANTİN’İN ŞAMPİYON OLMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM”

Arjantin’in Fransa gibi %50 şansı var. Futbol ve taktik olarak en iyi oynayan kazanacak. En iyi iki takım karşı karşıya gelecek. Her iki takım da mükemmel bir gençliğe ve deneyime sahip. Açıkçası ülkeme güveniyorum ve Arjantin’in şampiyon olmasını dört gözle bekliyorum.

Arjantinli taraftarlar eşsiz, tutkulu, hevesli, tek kelimeyle dünyanın en iyisi. Taraftarlar, futbola ve takımına olan tutkusunu her maçta gösteriyor. Takımını cesaretlendirmekten, tezahürat yapmaktan ve zorlamaktan vazgeçmiyorlar. Arjantin'de oynanan her maçta bu oluyor. Hangi kategori veya takım olursa olsun, ister küçük ister büyük, tüm taraftarlar takımlarını destekliyor. Taraftarlar takımın ruhu. Yani Katar'da görülenler, Arjantinli taraftarın ne olduğunun açık bir örneği. Her Dünya Kupası maçında Arjantinli taraftarları dinlemek bir senfonide olmak gibidir. Tezahüratları insanın içine işliyor, herkesi coşku ve hayranlıkla etkiliyor.

“TÜRKİYE’NİN YAKINDA AVRUPA FİNALLERİNDE OYNAYACAĞINA EMİNİM”

Türk futbolu sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Çeşitli uluslararası turnuvalara katılabilmesi için sağlam bir konsolidasyon projesine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Serdar Dursun, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu gibi çok iyi oyunculara sahipler ve daha birçok harika proje var. Türkiye'nin yakında Avrupa finallerinde oynayacağına eminim çünkü gereken her şeye sahipler.

CHICHO DAMBORIANA (RADIO LA RED-CANAL NET TV): “SCALONI ÖNDERLİĞİNDE OYUNCULAR ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ”

Lionel Messi’nin en iyi dünya kupası bu. Performans olarak en iyisi ve bu liderliğini gösteriyor. Belki eskisi kadar bireysel olarak iyi değiliz ama takım olarak daha bir bütünüz. Julian Alvarez ve Enzo Fernández son yılların en iyi oyuncuları. Arjantin'le oynamadan takımların “şampiyon olacağız” demesi şanssızlıktır. Scaloni önderliğinde oyuncular çok iyi performans gösterdi. Çok iyi eleştiriler alıyor ve başarıyı hak ediyor. Arjantin'in en büyük sorunu Mbappe. Çok fazla gol atma şansı olan bir final olacak.

Arjantinli taraftarların coşkusunu kelimelerle anlatmak zor. Ne olursa olsun takımınızın rengini takip etmek çocukken öğrendiğiniz bir şeydir. Takımınız kaybederse, haftanız kötü geçer. Anlaşılmaz, ülkem krizde ve buna rağmen binlerce taraftar Katar’a gitmek için her şeyini bırakıyor.

“TÜRKİYE’DE FUTBOL HAKKINDA EN İYİ BİLDİĞİM ŞEY TARAFTARLARIN TUTKUSU”

Türkiye'de futbol hakkında en iyi bildiğim şey taraftarların tutkusu. Avrupa’da bize en çok benzeyenler onlar. Türkiye, iyi kulüplerde oynayan iyi oyunculara sahip.2026 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin şansı playofflarda ve gruplardaki rakiplerine bağlı olacaktır. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’yü beğeniyorum. Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz’ı tanıyorum. İyi oyuncuların olduğu çok rekabetçi liglerde oynuyorlar.