Tecrübeli futbolcu herhangi bir garanti ücret olmadan sarı-kırmızılılara gelmeyi kabul etti.

Arda Turan cephesiyle yapılan ön görüşmede, eski milli futbolcuya garanti para ödemesi yapılmayacağı iletildi. Medipol Başakşehir ile yollarını resmi olarak ayırmayan ancak turuncu-lacivertlilerden kopması kesinlik kazanan Arda’nın oynadığı maç başına 25 bin euro alacağı dile getirildi.

66 numara ile sahaya çıkacak

Galatasaray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek. Terim de, Antalya maçının ardından gelen bir soru üzerine, Arda’nın futbolu Galatasaray’da bırakması gerektiğini ifade etmişti.

Ligi ikinci olarak tamamlayan ve Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir’de 9 Süper Lig maçında sahaya çıkan Arda Turan, toplam 176 dakika sahada kaldı. Ancak tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda ne gol buldu ne de asist yaptı. (Skorer)