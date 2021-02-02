İşte Anadolu kulüplerinin son gün transferleri

Transfer döneminin son günü çok hareketliydi. Anadolu takımları kadrolarını güçlendirmek adına adeta birbiriyle yarıştı. FANATİK gerçekleşen son takviyeleri derledi.

Alanya’dan kaleye takviye

Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Serkan Kırıntılı’yı kadrosuna kattı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, transferin son gününün tüm kulüpler için hareketli geçtiğini söyledi. Alanyaspor ayrıca Menemenspor’un genç stoperi Furkan Bayır’ı da renklerine bağladı.

Premier Lig’den Antep’e

Gaziantep FK, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen, defans oyuncusu Roderick Miranda ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Transfer, “Roderick Miranda’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” mesajıyla paylaşıldı.

Sivasspor, Tyler Boyd’u duyurdu

Sivasspor transferin son gününde Beşiktaş ’tan Tyler Boyd’u renklerine bağladı. Açıklamada, “Sivasspor’umuz, Tyler Boyd’un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi. Boyd bugün Sivas’a giderek takımla çalışmalara başlayacak.

Gençler’e Brezilyalı forvet

Gençlerbirliği, Brezilyalı forvet Sandro Lima’yı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin ekibi Tianjin Teda forması giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Başkan Murat Cavcav, Sandro Lima’nın başkent ekibine güç katacağına inandığını söyledi.

Youssouf, Başakşehir’de

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir’de daha önce prensip anlaşmasına varılan Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Göksel Gümüşdağ’ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan Kocaman, Başakşehir ailesinin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başakşehir günün bombası olarak ise Galatasaray ’ın da istediği Yeni Malatyasporlu Youssouf’u açıkladı. Genç orta saha oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ali Akman Almanya’da

Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, Bursaspor’dan Ali Akman’ı renklerine kattığını duyurdu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Ali Akman ile 1 Temmuz 2021 tarihinden 30 Haziran 2025’e kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ali Akman’ın Bursaspor’da forma giydiği 18 maçta 10 gol attığına dikkati çekilen açıklamada, genç futbolcu için bonservis ücreti ödenmediği kaydedildi. Sezon sonuna kadar Bursaspor forması giyecek Ali ardından Alman kulübüne katılacak.

Jahovic artık Göztepeli

Göztepe, son olarak Antalyaspor’da forma giyen eski golcüsü Adis Jahovic’i kadrosuna dahil etti. Makedon futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar’da, Jahovic’in perşembe günü Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alacağı ifade edildi. Adis Jahovic 2016-2017 sezonunda 1’inci Lig’deyken geldiği Göztepe’den 2017-2018 sezonun devre arasında ayrılmıştı.

Kayserispor’dan 3 flaş hamle

İç Anadolu ekibi ara transferin son günü 3 imzayla kadrosunu güçlendirdi. Kayserispor, 27 yaşındaki Hollandalı golcü Kevin Luckassen’le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Romanya’nın Vitorul takımından gelen Luckassen, bu sezon 18 maçta 9 gol attı. İsveç’in Hacken takımından orta saha Besard Sabovic’i de alan Sarı-Kırmızılı takım, İtalay’nın Bologna takımından stoper Nehuen Paz’ı da kiraladı.