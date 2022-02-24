Geçmişte ismi sık sık Türk kulüpleriyle anılan, özellikle de Beşiktaş 'la ciddi görüşmeler yapan fakat 2019 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Alphonso Davies heyecanlandırdı... İki gün önce Türkiye'ye gelen ve salı günü Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşları Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'le görüşen 21 yaşındaki futbolcu dün de İstanbul Bebek'teydi.

Ziyaret için geldi

Yıldız futbolcunun, İstanbul'a gelişi futbolseverleri heyecanlandırırken, gerçeğe FANATİK ulaştı. Kanadalı sol bekin menajerinin, İstanbul'da bir diz ameliyatı olduğu ve Davies'in de menajerini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Başarılı futbolcunun bugün öğle saatlerinde de İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

Kalp rahatsızlığı var

Piyasa değeri 70 milyon Euro olan Alphonso Davies 2022'nin hemen başında koronavirüse yakalanmış ardından buna bağlı olarak kalp rahatsızlığı yaşamıştı. Yıldız futbolcu kalp rahatsızlığı nedeniyle 2022 yılında henüz forma giyemedi.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli