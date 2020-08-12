İşte Almanya’daki gururumuz: Remzi Kahraman

Avrupa’da birçok genç teknik adam üst düzey takımlarda şans bulurken, bu hocalardan biri de Türk antrenör Remzi Kahraman. Kariyer basamaklarını bir bir tırmanan 25 yaşındaki spor adamı, 18 yaşında antrenörlüğe başladı, 20 yaşında ‘Video ve maç analizi’ sorumlusu oldu; Çin, Amerika ve Meksika’da görev alırken, aynı zamanda 5 dil biliyor. Oldukça zorlu bir yoldan geçtiğini belirten Kahraman, genç futbolcu yetiştirmenin öneminden bahsetti ve şu tavsiyeleri verdi: Alt yapıdaki hocaların başarılarını ne kadar maç kazandıkları değil ne kadar futbolcuyu bir üst yaş grubuna yükselttikleri gösteriyor. Bir oyuncuyu en az üç farklı scout izliyor, son kararı teknik adam ve şef scout veriyor.