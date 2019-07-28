Fenerbahçe'de forvete Benteke, orta sahaya M’Vila, stopere de Simon Kjaer ile Zanka’nın alınması için tüm imkanlar seferber edildi.

Benteke

İngiltere’de Crystal Palace’da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Benteke konusunda Fenerbahçe, görüşmelerini Sportif Direktör Damien Comolli üzerinden yürütüyor. Comolli, Ersun Yanal’ın takımda görmeyi çok istediği Belçikalı forvet için Palace’ı ikna etmeye çalışıyor. Ayrılmak isteyen Benteke için Kanarya’nın 6 milyon Euro’yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında yer alıyor.

M'Vila

Kanarya’da Sportif Direktör Damien Comolli’nin uzun süredir takibinde olan Saint Etienne’nin 6 numarası Yann M’Vila için sıkı pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor... Son olarak Fransızlar’ın saygın gazetesi L’Equipe’in, Sarı- Lacivertliler’e yazdığı M’Vila konusunda kulüpler temas halinde. Fenerbahçe’nin ise 29 yaşındaki oyuncuya 4 sene için verdiği cazip ücretin ise yaklaşık 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Zanka

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Huddersfield’in savunma oyuncusu Zanka, aynı zamanda Simon Kjaer’in de vatandaşı. Danimarkalı futbolcu, takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe de, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak, savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz ekibi, bonservis bedeli olarak kapıyı 3.5 milyon Euro’dan açtı. Kanarya ise bu rakamı 2 milyon Euro’lara indirmeye çalışıyor.

Kjaer

İspanyol ekibi Sevilla’da bu sezon forma şansı az olan Simon Kjaer için Sarı- Lacivertliler, kiralama üzerinden hareke geçmişti. Ailesinin de İstanbul’u çok sevdiği ve sık sık ziyarete geldiği Kjaer’in, yeniden Fenerbahçe forması giymesi için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Tecrübeli stoper için Sevilla ile yapılan görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Tarafların ortak noktada buluşmaları artık an meselesi.