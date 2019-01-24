İşte Alan transferini engelleyen pürüzler

Ligin ikinci yarısı başlamasına rağmen forvet sorununu halledemeyen Galatasaray, Dubai'ye büyük ümitlerle gitti ama iki yıldızı getirmeyi düşlerken hayal kınklığıyla döndü.

Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımında forma giyen. Alan Carvalho ile Tianjin Quanjian takımında oynayan Alexandre Pato konusunda kulüplerle ve oyuncularla görüşmede bulunan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü Hanedar, istedikleri sonucu elde edemedi.

'Çok iyi davrandılar'

Özellikle Alan konusunda büyük beklenti içerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun imza parası konusundaki ısrarıyla şoke oldu. Galatasaray'ın futbolcularla ilgili para politikasını inceleyen Alan, Albayrak'tan toplam 5 milyon euro imza parası talep etti. İlk olarak bunu nakit olarak isteyen futbolcu, Cim-Bom'un olumsuz tavrı karşısında bunu taksitlerle alabileceğini dile getirdi. Ancak sarı-kırmızılılar buna da razı olmayınca transfer şimdilik ortada kaldı.

Dubai'deki Asya Kupası maçlarından dolayı birçok futbolcuyla görüştüklerini aktaran Albayrak, Alan ve kulübü ile çok önceden anlaştık. Aramızda pazarlık konusu yapılacak herhangi bir şey

yoktu. Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire `Transfer yattı' diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Pato zaman istedi

Pato ve kulübüyle görüştüklerini anlatan Albayrak, şunları kaydetti: "Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bizi havalimanından alıp otele kadar götürdüler. Kendileriyle görüştük. Pato ile 1 saat baş başa görüştük. Hem kulübü hem de Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor."

Hastası olduğu için Türkiye'ye erken döndüğünü dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, "Gönül, buraya futbolcu veya futbolcularla dönmeyi isterdi. Galatasaray için güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Galatasaray transferi yapacaktır. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Allah'ın izniyle bunlardan birkaçını birkaç gün içinde Galatasaray'a kavuşturacağız" dedi.

(Milliyet)