İşte Ahmet Nur Çebi Sergen yalçın görüşmesinin detayları

Beşiktaş , son olarak Süper Lig 'in 14. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın kritik zirvesinden ise 'devam' kararı çıktı.

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Biz de hocamıza inanıyoruz. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahiptir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Giresunspor maçının ardından istifa kararı almayı düşünen Sergen Yalçın, bugün yapılan görüşmede görevine devam etmek istediğini Başkan Ahmet Nur Çebi’ye iletti.

Yalçın "Devam etmek istiyorum. Bu takıma güveniyorum. Ayağa kalkacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi ise "Hocam zaten birlikteyiz, devam ediyoruz. Bizim senin ayrılman ile ilgili bir düşüncemiz yok. Senin de kararın bu yönde ise biz senin arkandayız. Sana güveniyoruz" yanıtını verdi. (NTV Spor)