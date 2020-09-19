27 yaşındaki Benik, futbol kariyerine Arsenal akademisinde başladı ama İngiliz devi adına tek bir resmi maça A Takım seviyesinde çıkamadı. 2015 ’te 2 milyon Pound’a Wolves’a transfer olmadan önce Huddersfield, MK Dons ve Sheffield Wednesday gibi kulüplere kiralandı. Wolves’ta iyi bir dönem geçirdi ve 23 gol attı. Bu performansı onu 2016 yılında Bournemouth üzerinden Premier Lig’e götürdü. Kulüp onun için 10 milyon Pound ödedi ama bu süreçte çok başarılı olamadı. Bir kez daha ancak bu kez kiralık olarak Wolves’a döndü. 2018 Haziran ayında Stoke City’nin Premier Lig’den düşmesinin ardından Gary Rowett, takımın başına geldi ve Afobe’yi forveti olarak seçti. 2018’de Wolves’ten onu kiraladılar ve 2019 Ocak ayında da 12 milyon Pound ödeyerek kadrosuna kattılar. Ancak burada beklentileri karşılayamadı ve sadece 9 gol atmayı başardı. Geçen sezon Bristol City’ye kiralandı ve ilk 6 maçında 3 gol attı. Ancak daha sonra çok ciddi bir diz sakatlığı yaşadı.

Kendini kanıtlamak istiyor

Koronadan sonra da ne yazık ki istikrarlı oynama fırsatı bulamadı. Bu sezon başında ise Stoke’un şu anki hocası Michael O ’Neill’ın planlarında yer almadı. Kulüp için son maçını Carabao Cup’ta Blackpool’a karşı oynadı. Kamp dönemi geçirip, maça çıktığı için hazır olarak Türkiye’ye gitti. Trabzonspor’da yeni bir sayfa açmak isteyen ve tekrar kendisini kanıtlamak isteyen tecrübeli forvet, hayatındaki en büyük trajediyi 2019 Aralık ayında Bristol’da kiralık oynarken yaşadı. Afobe ailesinin ilk bebekleri olan henüz 2 yaşındaki Amora, beklenmedik bir şekilde şiddetli bir enfeksiyon geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Amora, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kısacası Benik, her anlamda yeniden doğuş için Türkiye’ye gitti diyebiliriz.