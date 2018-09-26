İşte Adem Ljajic'in ilk 11 başlamama nedeni

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Adem Ljajic’i derbide Kadıköy atmosferi nedeniyle yedek soyundurduğu öğrenildi.

26 Eylül 2018, Çarşamba 08:15
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Fenerbahçe maçında çıkardığı 11 ile karşılaşma öncesinde bir sürprize imza atan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Adem Ljajic’i, derbi havası nedeniyle değil, Kadıköy atmosferi nedeniyle yedek soyundurduğu öğrenildi.

Güneş’in, ilk 11 oynattığı oyuncuların, bu atmosferi bilen isimler olduğu için tercih ettiği, Ljajic’i ise ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak değerlendirmek istediği belirtildi.

Şenol Güneş’in, tamamen bu konuda tecrübeli isimleri ilk 11’de tercih ettiği ortaya çıkarken, Adem Ljajic’i ayrıca, yorgun Fenerbahçe savunması karşısında daha etkili olacağını düşündüğü için yedekte beklettiği öğrenildi.

(Milliyet)

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