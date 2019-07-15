Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens gibi isimlerin potansiyelini bilen tecrübeli çalıştırıcı, Robinho ile Adebayor örnekleriyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çalışmalarını dikkatlice takip ederken, mevcut kadrosunu da göz ardı etmiyor. Elindeki oyuncularından en iyi verimi almanın yollarını arayan Avcı, potansiyelli oyuncularını yakından izliyor.

Daha önce Başakşehir'de benzer şekilde bir çalışma yürüten ve elindeki imkanları değerlendirme konusunda tecrübeli olan başarılı teknik adam, siyah-beyazlılarda da aynı yöntemi takip ediyor.

KARIUS UMUDU

Özellikle son dönemin en çok tartışılan isimleri Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens gibi isimlere odaklanan deneyimli çalıştırıcı, iki yıldızdan da verim alabilmenin hesaplarını yapıyor. Yine Başakşehir örneğinden yola çıkan 55 yaşındaki antrenör, Robinho ve Emmanuel Adebayor gibi oyuncularından üst düzey yarar almayı başarmıştı.

Bilhassa Quaresma'nın çok yetenekli olduğunu bilen ve oyuncusunu iyi tanıyan Abdullah Avcı, karamsar bakmıyor. Aynı şekilde Jeremain Lens'i de yıllardır yakından izleme şansı olan siyah-beyazlı çalıştırıcı, umudunu kesmiyor. Kale konusunda da Loris Karius'u beğenen Abdullah Avcı, Volkan Babacan ile Mert Günok'tan aldığı faydayı örnek gösteriyor. Alman kalecinin bir numarada başarılı olabileceğine inan tecrübeli teknik direktör, genel kanının aksine olumlu görüşler bildiriyor. (Skorer)