Kartal’da, Şenol Güneş’in yerine üç yıllığına teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı, yedek kulübesi konusunda son kararını henüz vermedi.

Geçtiğimiz günlerde yeni teknik heyet ile bir araya gelen siyah-beyazlı yönetim kurulu, Avcı’dan birinci yardımcılık görevine Gökhan Keskin’i getirmesini istedi. Beşiktaş’a gelmeden önce yedek kulübesinde uzun süredir yardımcılığını yapan Orhan Ak ile oturmayı planlayan Abdullah Avcı, yönetimin bu isteği karşısında olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi. Gökhan Keskin dışında Beşiktaş’tan Şenol Fidan’ı da teknik heyete dahil eden Avcı, bu konudaki son kararını top başı yapmadan önce verecek.

Abdullah Avcı’dan Gökhan Keskin konusunda talepte bulunan siyah-beyazlı yönetimin geleceğe dönük planlar yaptığı ifade edildi.

Türk futbolunun en iyi teknik direktörlerinden Avcı’nın antrenör yetiştirme konusunda da çok başarılı olduğunu dile getiren siyah-beyazlıların, “Birlikte çalışacağın isimleri seçmek elbette senin hakkın ve kararındır. Fakat biz de yönetim olarak, göreve getirdiğimiz teknik direktörlerin yanında, kendi içimizden hocaların da yetişmesini isteriz. Bu nedenle geçmişte Şenol Güneş’in yanına Tamer Tuna, İlhan Mansız ve Guti Hernandez gibi isimleri koyduk. Sen de Okan Buruk ve Erol Bulut gibi iyi hocalar yetiştirdin. Bu nedenle senden böyle bir isteğimiz var” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yakın arkadaşı olan Gökhan Keskin’le uzun yıllardır tanışan ve çok iyi anlaşan Abdullah Avcı’nın kısa süre içinde kararını yönetime bildirmesi bekleniyor. (Skorer)