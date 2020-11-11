Karadeniz devinde hoca belirsizliği sona erdi, Abdullah Avcı resmen açıklandı. Ancak günlerce süren görüşmelerin perde arkasına FANATİK ulaştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin basit ve alışık olduğumuz bir şekilde geçmediği, tecrübeli hocanın, özellikle sistemiyle alakalı oldukça kapsamlı bir sunum hazırladığı öğrenildi. Söz konusu sunumunda da Trabzonspor'un, teknik yapılanmasında yapacaklarına dair çalışmalara yer verdi. Avcı'nın projeleri yönetimi adeta mest etti. İşte deneyimli hocanın sunumundan öne çıkanlar...

Dev kulüpleri izliyor

Uzun yıllar Başakşehir'de çalışan ve Turuncu-Lacivertliler'in bugünlere gelmesinde büyük payı olan Avcı eski kulübündeki sistemi Trabzonspor'a da kuracak. Başarılı hocanın olmazsa olmazı; dünyanın önde gelen kulüplerine ayak uydurmak. Daha önce yardımcılarını Barcelona, Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplere gönderen Abdullah Avcı, o kulüplerin uyguladığı çalışmaları kendi takımına monte ediyordu. Trabzon'da da bunu yapmaya çalışacak.

Fiziksel Performans Merkezi'nin öncülerinden

Başarılı çalıştırıcı, Başakşehir'de 'Oyuncu Performans Laboratuvarı' kurmuştu. Alanında uzman 10 kişi, hangi oyuncuya, hangi konuda ne kadar yükleme yapılacağını belirliyordu. Her oyuncu sakatlık risklerine göre bireysel antrenman programlarıyla çalışıyordu. Böylece hemen hemen herkes performansını yukarıya çekiyor ve sakatlık problemleri en aza iniyordu. Sezon başında Trabzonspor da 'Fiziksel Performans Merkezi' kurmuş, İngiltere'den uzmanları getirtmişti. Avcı bu sistemi geliştirecek.

Altyapıdan, A takıma...

..Ve Fırtına'nın olmazsa olmazı akademisi... Tecrübeli teknik patron, Trabzonspor altyapısındaki oyuncuların durumunu da yakından takip edecek. Kulübün felsefesine uygun çalışacak olan Abdullah Avcı, yetenekli ve yeterli isimlerin A takıma kısa sürede entegre edilmesiyle ilgili de çalışmalar yapacak.

'Her sezon yarışan Trabzonspor'

Planını, sistemini, çalışma disiplinini ve anlayışını yönetime bu sunumla anlatan ve ifadelerinin büyük bir beğeni topladığı öğrenilen Abdullah Avcı her sezon şampiyonluk yarışında olacak bir Trabzonspor oluşturmak için kolları çoktan sıvadı. Başarılı hoca Bordo-Mavili takımda bugün tüm bu hedeflerini gerçeğe dönüştürebilmek için çalışmalara başlayacak.

Ömer Necati Albayrak