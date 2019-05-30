Genelde teknik direktör konusunda kulüplerin uzun uğraşlar sonucunda anlaşmaya vardığı belirtilir ama Beşiktaş lig bittikten sadece beş gün sonra hocasını buldu.

Kariyerinin büyük bölümünü ve son beş sezonunu Medipol Başakşehir’de geçiren Abdullah Avcı artık Beşiktaş’ın başarısı için görev yapacak. Fikret Orman ve ekibi geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile bir araya gelmiş ve taraflar prensipte anlaşmaya varmıştı. İmzaların önündeki tek engel 5 milyon avroluk tazminat konusuydu. Geride kalan sezonun devre arasında Medipol Başakşehir, tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmıştı. Sözleşmede yer alan maddelerden biri de Avcı’nın takımdan ayrılması durumunda görev yapmadığı her sezon başına 1 milyon avro tazminat ödemesi şartıydı.

Şampiyonluğa 400 bin €

Abdullah Avcı ile yapılan ön görüşmelerde el sıkışılmasından sonra beklemeye geçen Beşiktaş’a dün müjdeli haber geldi. Kulübüyle son bir görüşme yapacağını siyah-beyazlı yöneticilere ileten 55 yaşındaki çalıştırıcı, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmeyi başardı. Herhangi bir tazminat ödemeyeceği öğrenilen Avcı ile Beşiktaş 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcıya yıllık ücret olarak 1,2 milyon avro ödemesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, millî takımın yolunu tutan Şenol Güneş’e ise 2,5 milyon avro ödüyordu. Öte yandan Fikret Orman’ın Abdullah Hoca ile yaptığı görüşmede para konusunun kısa sürede halledildiği belirtildi. Avcı’ya yıllık ücretinin yanı sıra takımı şampiyon yaparsa 400 bin avro bonus ödenecek.

Bugün veda edecek

Beşiktaş’ın teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile anlaşmasının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ kısa bir demeç verdi. Gümüşdağ, bugün saat 12.00’de Abdullah Avcı ile kulüp binasında bir araya geldikten sonra gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti. Basının önüne çıkacak olan ikilinin veda konuşması yapacağı öğrenildi.(Türkiye Gazetesi)