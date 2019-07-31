Siyah-Beyazlılar’ın Şenol Güneş’le yolları ayırmasının ardından takımın başına getirilen Abdullah Avcı, yeni sezonda herkese bambaşka bir Beşiktaş izletmeyi planlıyor... Başakşehir’de başarıyla uyguladığı pas futbolunu yeni sezonda Beşiktaş’a da taşıyacak olan Avcı, bu doğrultuda ilk olarak takımın oyun kurgusunu değiştirecek. Son 4 sezondur 4-2-3-1 sistemiyle kanatlardan gelen ortalarla skor üretmeye çalışan takımı, 4-1-4-1’e çevirip pas futboluyla merkezden oyun sistemine geçirecek olan Avcı, bu konuda iskeletini de belirledi.

Çift 10 numara...

Kalede takımın Alman file bekçisi Loris Karius’u görevlendirecek olan Abdullah Avcı, savunmada da 2 yeni isimle yeni sezona başlamak istiyor. Sağ beke alınan yeni transfer Douglas’ı 11’ine ekleyen Avcı, sol bekte yeni takviye olmazsa Caner Erkin’le yola devam edecek. Stoper hattında Domagoj Vida’nın yanına solak bir savunmacı isteyen başarılı hoca, orta sahada da farklı bir oyun kurgusu uygulayacak. Takımın tecrübeli ismi oğuzhan Özyakup’u savunmanın önünde görevlendirecek olan 55 yaşındaki hoca, orta sahanın merkezinde ise çift 10 numara oynatacak.

Gençlere şans gelecek

Kara Kartal’ın merkezinde Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz’ü deneyen Abdullah Avcı, kanatlarda da skor üretme özelliği bulunan yeni transfer Tyler Boyd ve Ricardo Quaresma’yı sahaya sürecek. Hücum hattının ilerisinde ise Burak Yılmaz olacak. Kadroyu 26 oyuncu üzerinden oluşturmayı düşünen Avcı, Süper Lig, UEfA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda ortalama 50 maç yapacakları için takımın gençlerine de görev verecek. Bu doğrultuda; oğuzhan Akgün, Erdem Seçgin, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz gibi genç yetenekler de rotasyonda şans bulacak.

"Sistemi deniyoruz"

Yunanistan İkinci Lig ekibi Apollon Larisas’la geçen gün Avusturya’da oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibiyle 0-0 berabere kalan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadeleyle ilgili olarak dün değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli hoca, “Burada yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Elbette Beşiktaş, ambleminin olduğu her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Ancak hazırlık karşılaşmalarının sonuçlarına takılmıyorum. Yeni sezon için oluşturmaya çalıştırıdığımız sistemi deniyoruz. Artılarımızı ve eksilerimizi görüyoruz. Zaman geçtikçe daha da ileri gideceğiz. Takımdan memnunum. Gün geçtikçe daha iyi olacağız” sözlerini sarf etti.