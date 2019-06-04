Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’le yollarını ayırmasının ardından Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’yla anlaşmaya varmıştı. Siyah-Beyazlılar, Avcı’yla bayram sonunda yapılacak toplantının ardından transferde düğmeye basacak.

Tüm raporları istedi

Takımın başına gelmesinin ardından kulüpte A takımla ilgili olarak görev yapan profesyonel ekipten kadrodaki isimlerin detaylı raporlarını isteyen tecrübeli teknik adam, yeni sezon öncesinde kadronun iskeletini ve takviye yapılacak bölgeleri belirledi. Başarılı hocanın; yeni sezonda kaleyi kulüple 1yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Loris Karius’a emanet edeceği bildirildi. Alman kalecinin yedeği olarak 21 yaşındaki Utku Yuvakuran ve 18 yaşındaki Ersun Destanoğlu’nu yeterli bulan Avcı, stopere takviye bekliyor.

Savunmada büyük operasyon

Savunmada liderlik görevini Domagoj Vida’ya verecek olan Abdullah Avcı’nın, Hırvat stoperin yanına bir transfer istediği öğrenildi. Isimat-Mirin’i alternatif isim olarak kadroda tutmaya sıcak bakan Avcı’nın, Roco’yu gönderip bu bölgeye genç bir stoper alınmasına da olumlu baktığı ifade edildi. Avcı, sağ bekte Gökhan Gönül ve sol bekte de Caner Erkin’i görevlendireceği, bu 2 ismin yanına da alternatif olabilecek 2 futbolcu alınmasını istiyor.

Adem’e alternatif bekleniyor

Orta saha hattında eli rahat olan Avcı; ön liberoda Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup’a forma verip Adem Ljajic’i de bu 2 oyuncunun önünde görevlendirecek. Yılların tecrübesi Atiba Hutchinson ve Necip Uysal da da ön liberodaki yedek isimler olacak. Takımda kalması halinde Gary Medel’in de rotasyondaki bir diğer isim olması bekleniyor. Kagawa’nın gidişi sonrasında Adem Ljajic’e de yedek olabilecek bir oyuncunun alınması konuşuluyor.

Hücumda takviye, gideceklere bağlı

Abdullah Avcı, hücum hattında da yenilik yapacak. Sağ kanatta görev yapan Quaresma ve solda forma giyen Lens’i kadrosunda düşünmeyen Avcı, bu 2 ismin gönderilmesini istiyor. Tecrübeli teknik adam, beklediği gerçeklemezse 2 ismi rotasyonda görevlendirecek. Sağ kanatta Güven Yalçın’a forma vermeyi planlayan başarılı hoca, ek olarak sol kanat bölgesine bir takviye talep edecek. Hücumda oyunu forvet Burak Yılmaz’ın üzerine kuracak olan Abdullah Avcı, Cyle Larin gönderilmezse genç Kanadalı ve çok yönlü bir isim olan Güven Yalçın’ı da bu hatta sahaya sürecek.