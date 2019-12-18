Süper Lig’deki 6 maçlık galibiyet serisini Yeni Malatyaspor yenilgisiyle noktalayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı ara transferde kadroya katılması planlanan oyuncuların özelliklerine değindi. Yeni Malatyaspor maçından sonra transfer çalışmalarıyla ilgili görüşlerini paylaşan deneyimli teknik adamın, yönetime sunduğu raporda ise “çok yönlü” bir ismin alınması talebinde bulunduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, Yeni Malatyaspor maçının takımdaki ihtiyaçları bir kez daha gözler önüne serdiğini aktaran Avcı’nın, “Özellikle kendi evimizdeki maçlarda rakipler bize karşı kapalı oynuyor ve böyle oynamaya da devam edecekler. Biz kilidi açmaya çalışırken kontraatak yiyoruz. Savunma bu durumu maç içerisinde idare edebiliyor ama bu kadar çok geriye dönmek takımı yoruyor. Bu sorunu rakip ceza sahasında çözmeliyiz. Bu nedenle bize kilit açabilen hücumcu lazım” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Transfer edilmesi düşünülen forvetin zaman zaman kanatlarda, ihtiyaç halinde forvet arkasında oynayabilecek çapta olması gerektiğini belirten Abdullah Avcı’nın, “Geçen sezon Kagawa ve Ljajic bu sorunu çözebiliyordu. Orta sahaya da yardım edebilecek bir hücum oyuncusu bulunması halinde, ikinci yarıda bu sıkıntıları daha az yaşarız. Yeni Malatyaspor maçında oyuncularımız kilidi açabilmek için ellerinden geleni yaptı ama olmadı. İyi oynarken kaybetmek elbette üzücü. Derbiyi kazanmamız durumunda bu kayıbı telafi edebiliriz” diye konuştuğu belirtildi.