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İşte Abdullah Avcı'nın aradığı stoper! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

11 Temmuz 2019, Perşembe 08:08 Son Güncelleme:
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İşte Abdullah Avcı'nın aradığı stoper! Resmi teklif yapıldı

Siyah beyazlıların gündemine gelen Timothée Kolodziejczak transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği sol stoper transferini gerçekleştirmek isteyen siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Saint-Étienne'de kiralık olarak forma giyen Fransız stoper Timothée Kolodziejczak için teklifini yapmıştı.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi'nin 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Meksika ekibi Tigres'e 3,5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Tigres ise Fransız oyuncu 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Timothée Kolodziejczak için siyah beyazlı yönetimin Meksika ekibinden haber beklediği belirtildi.

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