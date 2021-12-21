İşte 2022 GAZİ’sinin tarihi ve ikramiyesi

Türkiye Jokey Kulübü 2022 yarış takvimini bugün internet sitesinden ilan etti. Atçılığımızın derbisi olan, sadece 3 yaşındaki İngiliz taylarının katılabildiği, 2400 metre çim pistte gerçekleştirilen GAZİ Koşusu’nun 96.’sı 26 Haziran 2022 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek.

Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana kesintisiz olarak yapılan koşunun bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin TL olarak tespit edildi. Kaydiye ücretleri ve yetiştiricilik primi de eklendiğinde kazanan atın sahibinin hanesine yazdıracağı miktar 5 milyon TL’yi bulacak. Bu yıl düzenlenen 95. Gazi Koşusu’nu BURGAS isimli safkan kazanırken jokey Ahmet Çelik bu dev mücadeleyi üst üste 7. kez bindiği safkanlarla en önde geçerek kırılamaz denen Dünya rekorunu geliştirmişti.

Cem Boşgelmez