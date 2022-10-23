İstatistiklerde Fenerbahçe farkı!

Bu sezon Süper Lig 'de sadece Konyaspor 'a mağlup olan Fenerbahçe , teknik direktör Jorge Jesus döneminde şu ana kadar istatistiklerde zirvenin sahibi olmayı başardı. Ligin şampiyonluk adaylarından biri olan rakiplerinden Başakşehir'i sahasında tek golle geçen Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi'nin ardından bu kez maç eksiğine rağmen Süper Lig'de de 10 maçta 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde ilk kez üst üste 3. zaferini yaşayan Kanarya, son 6 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapattı. Ligde rakip fileleri 29'la en çok havalandıran takım unvanını elinde bulunduran Jesus'un öğrencileri, +19'la en yüksek averaja sahip ekip konumunda yer alıyor. Ayrıca Fenerbahçe, 2.3'le puan ortalaması en yüksek takım olarak da dikkatleri üzerine çekiyor.











