İstatistikler 'Terim' diyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecekler. Terim'in, 9 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Çalımbay ise meslektaşına karşı ligdeki ilk ve son galibiyetini 19 Mart 2003'te Denizlispor'un başında, Ali Sami Yen'de 1-0'lık skorla almıştı. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Aslan'ın teknik patronu Terim, hem 3 puanı almak hem de Çalımbay'a karşı bu üstünlüklerini devam ettirmeyi hedefliyor.

Aslıhan Çil