İstatistikler Başakşehir'in yanında

Şampiyonluk yolunda Akhisarspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek en yakın takipçisi Galatasaray'la puan farkını 8'e çıkaran Başakşehir, tarihi bir avantaj yakaladı.

03 Şubat 2019, Pazar 18:21
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İstatistikler Başakşehir'in yanında

Deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Başakşehir, puanını 44'e çıkararak farkı 8'e çıkardı. Liderliğini pekiştiren İstanbul temsilcisi, geçmişteki istatistiklere göre 8 puanlık fark yaratarak şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. İstatistiklere göre ligde 20. hafta itibariyle en az 8 puanlık fark yakalayan ekip sezonu şampiyon olarak tamamlıyor.

Lig tarihinde yakalanmış en büyük ikinci fark...

Başakşehir, bu istatistikte ligdeki en yakın takipçisi olan Galatasaray ile yarışıyor. Sarı-kırmızılı takım o sezon 20. haftasını 51 puanla Beşiktaş’ın 11 puan önünde tamamlarken, sezon sonunda 4 puan farkla şampiyonluğa ulaşmıştı. 2002-2003’te ise 20. haftada Gençlerbirliği’nin 7 puan önünde ilk sırada kendisine yer bulan Beşiktaş, sezonu Galatasaray’ın 8 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.





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