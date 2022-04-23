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İstanbul'un son şampiyonu Cirstea yarı finalde

İstinye'de 2020 yılında açılışı yapılan TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul heyecanı devam ediyor.

23 Nisan 2022, Cumartesi 09:53 Son Güncelleme:
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İstanbul'un son şampiyonu Cirstea yarı finalde

İstinye'de 2020 yılında açılışı yapılan TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul heyecanı devam ediyor. Turnuvanın 6. gününde yarı final çıkan isimler belli oldu. Kazak Yulia Putintseva, Avustralyalı 6 numaralı seribaşı Ajla Tomljanovic'i 1-0 geriden gelerek (5-7, 6-2, 6-4) 2-1 mağlup etti, yarı finale çıktı.

7 numaralı seribaşı İsponyal Sara Sorribes Tormo da Anastasia Potapova'ya 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi, Potapova yarı finale çıkan isim oldu. 2 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea çeyrek finalde de Avusturyalı Julia Grabher'ı 7-5, 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı ve unvanını korumak adına bir engeli daha aşmış oldu. Dünün kapanış maçında son yarı final biletini ise Veronica Kudermetova aldı. 3 numaralı seribaşı Kudermetova, İtalyan Anna Bondar'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yendi, son 4'e girdi. 

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