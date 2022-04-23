İstinye'de 2020 yılında açılışı yapılan TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul heyecanı devam ediyor. Turnuvanın 6. gününde yarı final çıkan isimler belli oldu. Kazak Yulia Putintseva, Avustralyalı 6 numaralı seribaşı Ajla Tomljanovic'i 1-0 geriden gelerek (5-7, 6-2, 6-4) 2-1 mağlup etti, yarı finale çıktı.

7 numaralı seribaşı İsponyal Sara Sorribes Tormo da Anastasia Potapova'ya 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi, Potapova yarı finale çıkan isim oldu. 2 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea çeyrek finalde de Avusturyalı Julia Grabher'ı 7-5, 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı ve unvanını korumak adına bir engeli daha aşmış oldu. Dünün kapanış maçında son yarı final biletini ise Veronica Kudermetova aldı. 3 numaralı seribaşı Kudermetova, İtalyan Anna Bondar'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yendi, son 4'e girdi.