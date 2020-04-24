İstanbul'un da aralarında bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta koronavirüs salgını nedeniyle dört günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağın ikinci gününde İstanbul'un tarihi meydanları ve sokaklarındaki sakinlik göze çarptı. İnsan kalabalığının çok yoğun olduğu Eminönü Meydanı, Karaköy, onlarca balıkçının sıra sıra dizildiği Galata ve Unkapanı Köprüsü ile her gün binlerce kişinin geçtiği Taksim Meydanı'yla İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

DHA