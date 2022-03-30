Spor Toto Lig’de Milli ara sonrası sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-Mavili takım, bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 6 gol gören Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 21 puan topladı. İstanbul takımlarına karşı 7 oyuncu fileleri havalandırdı. İstanbul’un 6 takımına karşı en çok golü atan oyuncu ise 4 golle Bakasetas oldu. Bu oyuncuyu 2’şer golle Cornelius, Nwakaeme, Edin Visca ve Abdulkadir Ömür takip etti. Djaniny ve Yusuf Sarı ise 1’er gol attılar.

İşte müthiş tablo

4. hafta Trabzonspor- Galatasaray : 2-2

5. hafta Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

9. hafta Trabzonspor- Fenerbahçe : 3-1

12. hafta Beşiktaş-Tr abzonspor: 1-2

14. hafta Karagümrük-Trabzonspor: 0-2

19. hafta Trabzonspor-Başakşehir: 0-0

23. hafta Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

24. hafta Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0

28. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1