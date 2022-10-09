İstanbul'un hakimi Fenerbahçe! Son yenilgi 8 ay önce
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin istatistiği dikkat çekiyor. İstanbul takımlarına karşı son 7 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Kasım 2014-Eylül 2015 arasındaki 8 maçlık serisini yeniden yakalamanın planını yapıyor. İşte tüm detaylar...
Avrupa kupalarında yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe yüzünü yeniden Süper Lig 'e çevirdi.
4 MAÇTA 14 GOL
Beşiktaş deplasmanından geçtiğimiz hafta beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, bu kez bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşısında. Bu sezon ligde evindeki maçlarda rakiplerini sürklase eden Kanarya, 4 maçta toplam 14 kez ağları sarsarken tüm maçlarında en az iki gol buldu.
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7 MAÇTIR YENİLMİYOR
1998-99 ve 1964-65 sezonlarındaki 15'er gollü iç saha (İlk 4 maç) başlangıcının ardından en iyi dönemini yaşayan sarı-lacivertliler ayrıca İstanbul takımlarına karşı da ligde büyük bir üstünlüğe sahip. Aynı şehri paylaştığı takımlara karşı son 7 maçta yenilmeyen F.Bahçe, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
SON YENİLGİSİNİ 8 AY ÖNCE ALDI
En uzun serisini Kasım 2014 ile Eylül 2015 arasındaki 8 yenilgisiz maç ile başaran Kanarya rekorunu egale etmek için bugün sahada olacak. F.Bahçe İstanbul ekiplerine karşı son mağlubiyetini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla almıştı. (Sabah)