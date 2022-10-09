Avrupa kupalarında yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe yüzünü yeniden Süper Lig 'e çevirdi.

4 MAÇTA 14 GOL

Beşiktaş deplasmanından geçtiğimiz hafta beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, bu kez bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşısında. Bu sezon ligde evindeki maçlarda rakiplerini sürklase eden Kanarya, 4 maçta toplam 14 kez ağları sarsarken tüm maçlarında en az iki gol buldu.





7 MAÇTIR YENİLMİYOR

1998-99 ve 1964-65 sezonlarındaki 15'er gollü iç saha (İlk 4 maç) başlangıcının ardından en iyi dönemini yaşayan sarı-lacivertliler ayrıca İstanbul takımlarına karşı da ligde büyük bir üstünlüğe sahip. Aynı şehri paylaştığı takımlara karşı son 7 maçta yenilmeyen F.Bahçe, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SON YENİLGİSİNİ 8 AY ÖNCE ALDI

En uzun serisini Kasım 2014 ile Eylül 2015 arasındaki 8 yenilgisiz maç ile başaran Kanarya rekorunu egale etmek için bugün sahada olacak. F.Bahçe İstanbul ekiplerine karşı son mağlubiyetini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla almıştı. (Sabah)