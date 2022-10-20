İstanbul’un en keyifli koşusu 30 Ekim’de!

Birbirinden renkli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak spor festivalinin Bosphorun10K koşusunda yer almak isteyenler bosphorun.istanbul adresinden kayıt olabilecek.

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Bosphorun 10 K ve Spor Festivali, İstanbul’un en keyifli koşu rotasına ev sahipliği yapacak.

28-30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek koşu, 6 Kasım’daki İstanbul Maratonu öncesinde de son hazırlık niteliğinde bulunuyor.

Kuruçeşme - Bebek - Çırağan Sarayı rotasına sahip koşunun festivaline ise Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Festivalin üçüncü ve son gününde de Bosphorun 10 K koşulacak. Çipli takip sisteminin kullanılacağı yarış güzergahı araç trafiğine kapalı olacak.