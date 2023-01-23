Trabzonspor - İstanbulspor maçında konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen Yaşar Karataş, Spor Arena'ya konuştu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından çok konuşulan Yaşar Karataş için İstanbulspor, Twitter hesabından "Vefa 💛🖤 Teşekkürler Yaşar Karataş!" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada 90 dakika boyunca takımına destek veren Karataş, arkadaşımız Muhammet Duman'ın sorularını yanıtladı.





İşte Yaşar Karataş'ın sözleri;

“ARKADAŞLARIMA TEKLİFTE BULUNUYORUM, HERKES MAÇA 1 HAFTA KALA VAZGEÇİYOR”

Benim Trabzonspor maçıyla beraber deplasman sayısı 13 veya 14 oldu. Maçlara İstanbulspor 2.Lig’deyken Karagümrük maçıyla gitmeye başladım. Ondan sonra hiçbir maçı bırakamadım. Daha önce İzmir, Adana, Hatay, Bolu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir deplasmanlarına da gitmiştim. Bu maç gündem oldu ve bu da benim için şaşırtıcı oldu. Bu kadar beklemiyordum. Kulüp, Trabzon maçından sonra dönüş yaptı ve tesislere davet ettiler. Asbaşkanımız ve yönetim kurulu üyesi aradı. Zaten biz kulüple iç içeyiz. Görüşebiliyoruz ve tesislere gidebiliyoruz. Sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar, sıcak bir aile havası var. Taraftar olarak çok kalabalık değiliz, içeride bile toplasanız 30-40 kişiyiz zaten. Ben haftalar öncesinden arkadaşlarıma teklif yapıyorum ama dışarıya fazla kişi gelmek istemiyor. Son 1 hafta kala herkes vazgeçiyor. Neresi olursa olsun benim için mesafe önemli değil. Kulüpte ve tribünde bir aile ortamı var, bizi cezbeden şey bu. Kalabalık olmadığımız için herhangi bir tartışma yaşanmıyor.





“EŞİM BANA KIZIYOR AMA HAVALAR ISININCA ÇOCUKLARIMI DA MAÇA GÖTÜRECEĞİM”

Eşim, maçlara çok gidiyorum diye biraz kızıyor. Kendi işim olduğu için çok çalışıyorum. Ondan dolayı, “Bir Pazar günümüz var, gitme” diyor. Onun da gönlünü hoş tutmaya çalışıp bir yandan maçlara gitmeye devam ediyorum. Havalar ısınınca çocukları da götüreceğim. 5 yaşında bir kızım var, o da gitmek istiyor. Masrafları tamamen kendim karşılıyorum ve kulübe yük olmuyorum. Zaten o konuda kulüpten destek istemiyorum. Ümraniyespor deplasmanına 2 genç bulup 6 kişi gitmiştik. Gençleri kaybetmemek ve bu duyguyu aşılamak için bilet ücretini cebimizden karşılamıştık. Çalıştığım iş yeri kendimin zaten. Maç gününe göre işlerimi ayarlıyorum. Duruma göre arabayla veya uçakla gidiyorum. Hangisi uygunsa ve kurtarıyorsa ona göre gidiyorum. Sabah erkenden gittiğim şehri geziyorum. Maçtan sonra çıkıp eve geliyorum.





“KOCAELİ’DE OTURDUĞUM İÇİN İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR DA BANA DEPLASMAN GİBİ”

Benim ev Kocaeli’de, stadyum Esenyurt’ta. Kocaeli-Esenyurt arası bayağı var. 2 saat sürdüğü için aslında bana bir nevi deplasman gibi. İçerideki maçlar da deplasman aslında. Trafik yoksa eğer 2 saatte gidiyorum. 4 saatte de gittiğim oluyor. Doğma büyüme İstanbulluyum, 4 senedir Kocaeli’de yaşıyorum. İstanbul’dayken maçlara gitmek kolay oluyordu ama buradayken zor oluyor. Yapacak bir şey yok, elimden geldiğince maç kaçırmamaya çalışıyorum. İşten dolayı sezonda 3-4 maç kaçırabiliyorum. Takımı sahada izlemek daha çok keyif veriyor bana. Sahada ezilmeyelim ve hakkımızla oynayalım, galip gelmesek de olur. Bizim için problem değil, skor önemli değil bizim için.





“POLİSLER VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BENİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRIYOR”

Genelde polisler ve güvenlik görevlileri çok şaşırıyor. Sırt çantamla gittiğim için bazen içeriye girerken zorlanıyorum. Rakip takımın taraftarları çok nezaket gösteriyor, herhangi kötü bir yaklaşım olmuyor. Sağ olsunlar bu maçtan sonra yazan çok oldu. Konya ve Gaziantep deplasmanları var, “gel ağırlayalım” diye oralardan çok yazıyorlar.

“GÜZEL FUTBOL OYNUYORUZ FAKAT SONUCA GİDEMEMEK BİZİ ÜZÜYOR”

Trabzonspor maçında en kötü beraberlik bekliyordum. Oyun sisteminden memnunum, biz güzel Futbol oynuyoruz. Sonuca gidememek bizi üzüyor. Düşeceksek düşelim ama kulübün yeter ki borcu olmasın. Biz eski günlere dönmeyelim. Maddi kayıplar olduğu zaman toparlanmak zor oluyor. Yok olan bir sürü kulüp var gördüğümüz. Bu kadroyla yeniden Süper Lig ’e çıkarız zaten.



