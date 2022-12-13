İstanbulspor’un sezon başında Belçika ekibi KVC Westerlo’dan transfer ettiği Danimarkalı kaleci David Jensen tüm olumsuzluklara rağmen kulüpte oynamaktan ve ailesiyle Türkiye’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.





Jensen’in Danimarka’nın en büyük tabloid gazetelerinden Ekstra Bladet’e telefonla verdiği röportaj, “İnekler ile koyunlar arasında antrenman” başlığıyla yayımlandı.

30 yaşındaki file bekçisinin, İstanbulspor’da profesyonel bir futbolcu olarak alışkın olduğundan tamamen farklı bir hayatın tadını çıkardığı aktarıldı.

“Başka bir çağdan kalma” gibi görünen tesislerde, giysilerin çok küçük, oyuncuların antremanlar sonrası 3 duşu akmayan banyodaki sıcak su için mücadele etmek zorunda kaldığı ve soyunma odasının daha iyi görünmeye ihtayıcı olduğu vurgulandı.

ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR

“Türkiye’de raylarda dolaşan inekler ve koyunlar olduğu söylentilerine” Jensen’in telefonda biraz gülümseyerek, “Tamamen doğru,” dediği belirtildi.

Türkiye’nin en yoğun nüfuslu şehri İstanbul’un arabayla bir saatlik mesafedeki taşra kulübü İstanbulspor’a geldiğine bir an olsun pişman olmadığını aksine eğlenceli bulduğunu belirten Jensen, Türkleri ve Türk zihniyetini sevdiğini dile getirdi.





Tesislerin en büyük zıtlık olduğuna vurgu yapan David Jensen, daha önce oynadığı kulüplerin aksine antrenman öncesi bir fincan kahve içecek, kahvaltının hazır olduğu ve tesislerde arkadaşlarla kağıt oynayacak odanın bulunmadığını kaydetti.

Jensen, eşi Mireille, 5 yaşındaki Felina ve 2 yaşındaki Hailey adındaki kızlarının bahçesinde özgürce oynayabilecekleri ve güvenliğin yüksek olduğu bir evde oturduklarına vurgu yapıldı. Türk kültürüyle ve yardımsever Türklerle tanışmanın hepsi için çok şey ifade ettiği de belirtildi.

ÖNCELİĞİ TÜRKİYE

İstanbulspor ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı file bekçisi Jensen, Süper Lig ’de şimdiye kadar oynadığı 13 maçta kaleciler arasında en çok kurtarış yapan beşinci isim olduğunu bunun da daha iyisini yapmak için kendisini çok motive ettiğini dile getirdi.

Türkiye’den ailece mutlu ve memnun olduklarının altını çizen Jensen, ilerideki birinci önceliğinin Türkiye’de kariyerine devam etmek olduğunu, alternatif olarak Danimarka veya farklı bir ülkede kariyerine devam edebileceğini sözlerine ekledi. (İrfan Kurtulmuş)