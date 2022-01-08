İstanbulspor'da oynadığı futbolla herkesin dikkatini çeken İbrahim Yılmaz'ı Süper Lig ekipleri de takip etmeye başladı. Süper Lig'de yabancı kuralında dolayı yerli transferler yapmak isteyen takımlar İbrahim Yılmaz ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İstanbulspor'un golcü oyuncusu İbrahim Yılmaz ile Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Konyaspor , Rizespor , Göztepe ve Antalyaspor ilgilenmeye başladı. Golcü oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen ekipler Yılmaz'ı takip etmeye başladılar.

İbrahim Yılmaz kimdir?

İstanbulspor takımında Forvet mevkinde forma giyen İbrahim Yılmaz, 06 Şubat 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda olan İbrahim Yılmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Bu sezon ilk 11'de 17 maça çıkan İbrahim Yılmaz, 3 sarı kart görmüştür. İbrahim Yilmaz, bu sezon 3 asist ve 9 gol katkısı ile oynamaktadır.

Kaynak: Ajansspor