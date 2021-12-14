İstanbulspor'un efsane futbolcularından Hayrettin Deniz, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör ve hakem olarak da futbol yaşantısını sürdüren Hayrettin Deniz, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Hayrettin Deniz’in cenazesinin, Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Camii’de yarın öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükcekmece Çakmaklı Köyü Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Değerli futbol adamı Hayrettin Deniz'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

İstanbulspor Taraftarlar Derneği sitesinde yer alan Hayrettin Deniz biyografisi şu şekilde:

"29 Eylül 1954 günü Manastır (Makedonya) dünyaya gelen Hayrettin Deniz, 1 yaşında babasını, 5 yaşında da annesini kaybetti. 1959 senesindeki göçle Türkiye’ye geldi ve Büyükçekmece Yetiştirme Yurdu’na yerleştirildi. Yaşı ilerlediğinde Mevlanakapı Yetiştirme Yurdu’na yerleşti. Yurtta ve mahalle aralarında futbol yeteneğini geliştirdi. 16 yaşında Zeytinburnu’nda oynadığı bir mahalle maçında Güngör Tetik ve Tuğrul Alkaya tarafından keşfedildi. Manevi babası olarak andığı o tarihteki İstanbulspor Başkanı Hayri Aydıner’in yanına götürülerek, İstanbulspor genç takımına alındı. 18 yaşında yurttan alınarak, Aksaray’daki bir otele yerleştirildi. Aynı sene genç takımda oynarken A takımı kadrosuna yükseldi ve 4 maça çıktı ve genç milli takımın hazırlık kamplarına katıldı.

1971-1981 seneleri arası aralıksız 10 sene sarı siyahlı formayı giydi. Bu dönemde Fenerbahçe , Eskişehirspor ve Bursaspor’dan transfer teklifi almasına rağmen, kulübe bağlılığından takımdan hiç ayrılmadı. Adaşı Başkan Hayri Aydıner’in eli hep üzerinde oldu. Daha sonra sırası ile 1981-1982 sezonunda Edirnespor’da, 1982-1984 sezonlarında Sivasspor’da oynadı. 1984 yılında kısa bir süre Tokatspor formasını giydi ve askerlik görevini yapmak için Hatay’a gitti. Askerliği sırasında Hatay Reyhanlıspor’da oynadı. 1987-1988 sezonunda tekrar İstanbulspor’a döndü ve aktif futbolculuk yaşantısını sarı siyahlı forma altında sonlandırdı. İstanbulspor’da toplam 149 maça çıkıp 20 gol atma başarısı gösterdi.

Futbolu bıraktıktan sonra hakem kurslarına katılarak, hakem oldu ve 1.lig yan hakemliğine kadar yükseldi. 9 sene hakemlik yaptıktan sonra antrenör kurslarına katıldı. Bakırköyspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Akseki spor, Esenler, Yavuz Sultan Selim ve Çatalcaspor’da antrenörlük yaptı. TFF’de değişik görevler aldı, gözlemcilik-müşahitlik gibi görevlerde bulundu.

Şu günlerde emekli olan Deniz, 1971-1972 sezonunda Giresunspor deplasmanından dönerken İstanbulspor’un efsane isimleri ile yaptığı seyahatte futbolcuların şakalaşmalarında Cemil Turan’ın malzemeci Sabahattin’in ceketini yırtmasını unutamaz.

Ayrıca Eyüp Stadında oynanacak bir maçta soyunma odasında ismi okunmayınca büyük hayal kırıklığı yaşar, Güngör hoca bir müddet sonra soyunma odasına döndüğünde “Sen burada ne arıyorsun, sahaya çıkıp ısınsana” dediğinde, “Kadroyu okudunuz, ben yoktum” cevabı ile Güngör hocanın kadroyu 10 kişi okudu anlaşılır, hocanın da sahada “Eşeğin büyüğünü ahırda unutmuşuz” demesini rahmetli Güngör Tetik ile yaşadığı güzel bir anı olarak hatırlar."