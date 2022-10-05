7 sezondur İstanbulspor forması giyen ve geçen sezon attığı 18 golle Sarı-Siyahlılar'ın 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan İbrahim Yılmaz, FANATİK'e konuştu.

'16 golün değeri yok, 2 gol hepsine bedel'

İlk olarak geçen sezonu değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Benim adıma çok güzel bir yıl oldu. Cem Bağcı ile sezona kötü başlasak da ben bireysel olarak çok iyi başlamıştım, hat-trick yapmıştım. Bunun da özgüveniyle birlikte daha çok çalışarak iyi bir sezon geçirdim. Sezonun özeti de final maçında oldu. Final benim açımdan öncesinde oynadığımız tüm maçlara eşdeğerdi. Final maçında attığım iki gol ve İstanbulspor'un seneler sonra Süper Lig'e yükselmesine vesile olmam mutluluğu çok ayrıydı benim için. Normal sezonda 16 gol attım ancak o 16 golün hiçbir kıymeti yok. Play-Off'ta attığım iki gol, onun gecesi, o anları defalarca izlemek ki hâlâ daha izliyorum ve kendimle gurur duyuyorum" dedi.

'Süper Lig'e renk katacağız'

Süper Lig'deki ilk 7 haftalarını da değerlendiren tecrübeli forvet, "Sezona son şampiyon Trabzonspor maçıyla başladık. Bütün kamuoyunun bildiği gibi daha önce Süper Lig'de oynamamış birçok oyuncuyla oynuyoruz. Daha önce belki 3-4 kişi Süper Lig'de oynama fırsatı bulmuştur. Bence biz bunun handikapıyla başladık sezona. Trabzonspor bize karşı çok iyi oynayamadı ama biz bu ligin acemisiydik ve kazandılar. Sonrasında yavaş yavaş Süper Lig'e adaptasyon sürecini atlattık. Bu son 3 maçta da hem oyun hem de skor olarak sahaya yansıdı. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Çok değerli hocamız ve çok değerli arkadaşlarımız var. 1.Lig'e senelerce renk kattık, Süper Lig'e de renk katacağız" ifadelerini kullandı.

' Beşiktaş taraftarıyla mırıldandım'

İbrahim Yılmaz ligdeki çekişme için, "İstanbul'da olan bütün takımlar normalde derbidir. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynadığımız karşılaşmalar büyük karşılaşmalardır tabii ama bizim için bütün maçlar derbi niteliğinde. İstanbul'u, Anadolu'su fark etmez... Beşiktaş'la oynadığımız maç öncesinde ısınmada Beşiktaş taraftarı beste söylerken ben de onlarla beraber mırıldanıyordum. Beşiktaş'a karşı mücadele etmek çok keyifliydi çünkü beğendiğim futbolcular var orada. Maç maç bakıyoruz, her maç final bizim için. Milyonlarca insan bu maçı izleyecek diye her maça çıkıyoruz. İyi yerde bitireceğimize inanıyorum ligi. Son 3 haftada da bunları gördük" şeklinde konuştu.

'Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyorum'

Abdullah Avcı tarafından ilk kez 16 yaşında Süper Lig'de oynadığını hatırlatan Yılmaz, "Her kademede oynadım; 3.Lig, 2.Lig, 1.Lig hatta İstanbulspor'dan önce eski adıyla Başakşehir'in, İstanbul Büyükşehir Belediye'yle şampiyonluk yaşadık. Abdullah Avcı 16-17 yaşında bana Süper Lig'de de şans verdi. Altyapıdan, A takımla idmana çıkmıştım. İlk antrenmanımda çok küçüktüm ama iyi performans sergilemiştim, tek antrenmanla 'Bu çocuğu profesyonel yapın' demişti. Kısa süre sonra profesyonel oldum ve 16 yaşındayken, Sivasspor'a karşı Süper Lig'de Abdullah Avcı beni oynattı. Ona teşekkür ediyorum, beni profesyonel kimliğe sokup, Süper Lig'e çıkaran hocaların başında gelir" açıklamasında bulundu.

'Umut Bozok örneği var'

Hedefleri hakkında konuşan başarılı golcü, "Bu sene istediğim yerdeyim, Süper Lig'deyim. Açıkçası önceden Süper Lig için transfer olmak istiyordum fakat buraya İstanbulspor'la çıktım ve o yüzden de çok mutluyum. Kısa vadede hedefim takımıma katkı sağlamak. Geçen sene bu haftalarda 5-6 golüm vardı, bu sezon henüz atamadım. Takım olarak da bir gol sıkıntımız var. Tek düşüncem gollere başlamak ve Dünya Kupası'na kadar atabildiğim kadar atmak istiyorum. Süper Lig biraz daha zor bu konuda. Ancak önümüzde Umut Bozok gibi bir örnek var. Geçen sene iyi performans sergileyip, gol kralı oldu. Ben de gol sorunumu çözdükten sonra A Milli Takım seviyesine yükselmek istiyorum. Herkesin bildiği gibi Türkiye'nin bir forvet sıkıntısı da var..." yorumunu yaptı.

İbrahim Yılmaz arkadaşlarımız Süleyman Hatısaru ile Atalay Özçelikli'ye samimi açıklamalar yaptı.

'Başkan istediği rakamı bulamadığı için beni satmıyor'

Transfer teklifleri aldığını belirten İbrahim Yılmaz, "İstanbulspor benim için çok şey ifade ediyor. En uzun süre kaldığım takım, 7 yıldır buradayım, kaptanlık da yapıyorum. Her transfer sürecinde beni isteyen takımlar oluyor ama başkanımız istediği rakamı bulamadığı için ben bir türlü satılamıyorum. Kulübe sonuçta bir para girmesi lazım. Sorun yok, demek ki benim eksiklerim var daha çok çalışıp, daha iyi paralar kazandırmam gerekiyor. Çalışmalarıma devam ediyorum. Başkanla aramız çok iyi, baba-oğul gibiyiz" diye konuştu.

'Emrecan'ın maçını tribünden izledim'

Eski takım arkadaşı Emrecan Uzunhan'ın, Beşiktaş'a transferini de yorumlayan deneyimli oyuncu, "Emrecan geçen sene sezon başına kadar çok süre almıyordu ama idmanlara çıkıyordu. İdmanlarda da o potansiyelini görüyorduk. Çok da çalışkan bir çocuk gerçekten. Emrecan bizi gururlandırdı. Beşiktaş'ın, Kayseri maçına da gitmiştim hatta Emrecan'ı arayıp 'Geliyorum' demiştim. O fırsat bulamamıştı ama onu yakından izlemek istemiştim. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edecektir. Her zaman yüzde 100'üyle oynar" dedi.

'Genç isimlerimiz çok iyi yerlere gelecek'

İstanbulspor'da Emrecan gibi birçok potansiyelli futbolcu olduğunu belirten Yılmaz, "Emrecan dışında İstanbulspor'da potansiyelli çok oyuncu var. Mehmet Yeşil var, Emrecan'la beraber stoper oynuyordu. Çok yetenekli, özel kabiliyetleri var. Geçen sene fazla süre bulamayan Okan Erdoğan, Süper Lig'de çok iyi oynuyor. Onun haricinde Emir Kağan Gültekin'in fiziksel kabiliyetleri çok iyi o da iyi yerlere gelecektir. Daha çok isim var İstanbul'da" ifadelerini kullandı.

KISA KISA

1.Lig?

Gol kralı

Süper Lig?

Hedef

4 Büyükler?

En büyük hayalim

Yabancı kuralı?

Gerekli

Osman Zeki Korkmaz?

Çılgın

Avrupa'da karşılaşmak istemeyeceğin savunmacı?

Leonardo Bonucci

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli