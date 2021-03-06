Süper Lig 'i hedefleyen İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü'nün mücadelesinden galip çıkmadı. İki takım da yakaladıkları fırsatlarda acemice son vuruşlar yapan oyuncuları yüzünden harcadı. 49’da ev sahibi ekipten İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü. İstanbul sahasında oynadığı son 3 maçta da galibiyet sevinci yaşayamazken, 2. sıradaki Samsun'un 3 puan gerisinde kaldı. Son 3 haftada sahadan beraberliklerle ayrılan Ankara Keçiörengücü ise maç fazlasıyla Play-Off hattının 1 puan gerisinde kaldı.