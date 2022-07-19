Beşiktaş bugün Emrecan Uzunhan'ın transferi için İstanbulspor'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. FANATİK olarak daha önceden duyurduğumuz üzere transferin 2 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 payla bittiği öğrenilirken, Sarı-Siyahlılar'dan da genç oyuncuya veda paylaşımı geldi.





İstanbulspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan. Evladımıza iyi bakın! Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:



