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İstanbulspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'a veda!

Beşiktaş'ın bugün transferi için İstanbulspor'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Emrecan Uzunhan için duygusal bir paylaşım geldi. Sarı-Siyahlılar, 'Evladımıza iyi bakın' ifadeleriyle 21 yaşındaki oyuncuya veda etti.

19 Temmuz 2022, Salı 18:48 Son Güncelleme:
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İstanbulspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'a veda!

Beşiktaş bugün Emrecan Uzunhan'ın transferi için İstanbulspor'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. FANATİK olarak daha önceden duyurduğumuz üzere transferin 2 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 payla bittiği öğrenilirken, Sarı-Siyahlılar'dan da genç oyuncuya veda paylaşımı geldi.

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Son dakika! Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi!


İstanbulspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan. Evladımıza iyi bakın! Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:


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