Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Play-Off'larda şampiyon olarak Süper Lig 'e yükselen İstanbulspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

40 yaşındaki teknik adam geçen sezon 3. haftadan itibaren İstanbulspor'u çalıştırmaya başlamış ve şampiyon olarak Süper Lig'de oynamaya hak kazanmıştı.

Süper Lig'de 10 maça çıkan Osman Zeki Korkmaz, 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig’e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız







