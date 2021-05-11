İstanbulspor’da Saffet Akbaş şampiyonluktan emin

Deneyimli futbol adamı, “Play-Off’ta ilk maçımızı Altay ile deplasmanda oynayacağız. Süper Lig’e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için var gücümüzle çalışıp, o mutluluğu yaşamak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Deplasmandan avantajlı dönersek final biletini alma ihtimalimiz yüksek” dedi.