İstanbulspor’da Saffet Akbaş şampiyonluktan emin
Fatih Tekke’nin ardından anlaştığı Mustafa Dalcı bu sezon iki takım çalıştırdığı için geçici olarak görev alan Dalcı’nın yardımcısı Saffet Akbaş yönetiminde Play-Off’a katılmayı başaran İstanbulspor, hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu ve bunun için elinden geleni yapacaklarını söyledi.
Deneyimli futbol adamı, “Play-Off’ta ilk maçımızı Altay ile deplasmanda oynayacağız. Süper Lig’e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için var gücümüzle çalışıp, o mutluluğu yaşamak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Deplasmandan avantajlı dönersek final biletini alma ihtimalimiz yüksek” dedi.