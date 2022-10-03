17 yıl sonra Süper Lig ’de mücadele eden İstanbulspor, sezonun 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Mbaye Diagne’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, ikinci yarıya 3 değişiklik ile başlarken oyun üstünlüğünü de eline aldı. 69. dakikada Eduart Rroca’nın kafa golüyle eşitliği yakalayan sarı-siyahlılar, 74. dakikada da Jetmir Topalli’nin ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rroca, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Koluna taktığı kaptanlık pazubandının ardından golünü de atan Rroca galibiyette önemli rol oynadı.

Sezona 3 mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi, sonrasında oynadığı 4 maçta ise 8 puan topladı. İstanbulspor, ligin 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü’nü konuk edecek.