İstanbulspor yine kayıp!

Süper Lig 'e bu sezon çıkan İstanbulspor, kötü gidişini Galatasaray karşısında da sürdürdü. Dünya Kupası öncesi ligde üst üste 6 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Sarı-Siyahlılar, yeni hocası Fatih Tekke ile de 4. mağlubiyetini yaşadı. İstanbulspor, ligde son galibiyetini 3 Ekim 2022'de deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 yenerek elde etmişti.

8 puanı bulunuyor

Kısıtlı kadrosuyla küme düşmeme mücadelesi veren ekip, 2-0 geri düştükten sonra ikinci yarının son anlarında adeta uyandı. 82'de Mehmet Yeşil, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü ağlara gönderip, farkı 1'e indirdi. Galatasaray kalesine beraberlik için yüklenen konuk ekip, 90+3'te Oğuzhan Berber'le ceza sahası içerisinde büyük bir fırsat kaçırdı. Ancak aradığı golü bulamayan Tekke'nin öğrencileri, 8 puanla sondan ikinci sırada kaldı.