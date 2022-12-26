İstanbulspor yine kayıp!
Yeni hocası Fatih Tekke ile çıkışa geçmek isteyen İstanbulspor, Galatasaray'a da mağlup oldu. Sondan ikinci sıradaki Sarı- Siyahlılar, son anlarda beraberlik fırsatlarından yararlanamadı ve ligde üst üste 7. yenilgisini yaşadı.
Süper Lig 'e bu sezon çıkan İstanbulspor, kötü gidişini Galatasaray karşısında da sürdürdü. Dünya Kupası öncesi ligde üst üste 6 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Sarı-Siyahlılar, yeni hocası Fatih Tekke ile de 4. mağlubiyetini yaşadı. İstanbulspor, ligde son galibiyetini 3 Ekim 2022'de deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 yenerek elde etmişti.
8 puanı bulunuyor
Kısıtlı kadrosuyla küme düşmeme mücadelesi veren ekip, 2-0 geri düştükten sonra ikinci yarının son anlarında adeta uyandı. 82'de Mehmet Yeşil, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü ağlara gönderip, farkı 1'e indirdi. Galatasaray kalesine beraberlik için yüklenen konuk ekip, 90+3'te Oğuzhan Berber'le ceza sahası içerisinde büyük bir fırsat kaçırdı. Ancak aradığı golü bulamayan Tekke'nin öğrencileri, 8 puanla sondan ikinci sırada kaldı.