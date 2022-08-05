Spor Toto Süper Lig 'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi son şampiyon Trabzonspor, 2-0 kazanarak sezona 3 puanla start verdi. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın maç sonrası değerlendirmeleri:

Sezonun ilk maçları zor maçlardır. Yorucu bir sezondan geçtik, geçen hafta kupa aldık. Kazanabilmek önemliydi. Oyunun inişleri çıkışları oldu. Bazen oyunda daha dominant olmamız gerekiyor. Rakip 5'li başladı, sonra 4'lüye döndü. Hem çıktığı takımlarıyla devam ediyorlar hem de belli bir oyun planları var.

Duran toplara çalışmıştık. Oyuncularımdan gayet memnunum. Çok iyi niyetli bir şekilde istediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. İçerideki maçtan sonra Şampiyonlar Ligi gibi en büyük hedeflerimizden birisi var. Cuma günü içeride oynayacağımız maçta taraftarlarımızdan bizlere destek olmalarını rica ediyorum. Burada da buraya gelmeleri bir cuma günü bizi mutlu etti.

Benim için İstanbulspor'un ayrı yeri var. Bugün Abdullah Avcı piyasada varsa İstanbulspor'un emeği çok fazla. Yeni sezon hayırlı olsun.

Bizim analizlerimiz var. Antrenmanlarımızın son günlerini buna ayırıyoruz. Bugün 2 tane duran toplarda gol attık. Bazen finalde istediğimizi yapamadık. Bildiğimiz bazı şeyler vardı onu yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. Güzel bir hikaye daha yazıyoruz, bu güzel hikayeyi yazmak için taraftarlarımıza ihtiyacımız var.