İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Siopis: Bu sene zor olacak

Süper Lig 'in açılış maçında Trabzonspor , deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrasında Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Siopis, karşılaşmaya yönelik yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcu 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını ancak bu sezonun zor olacağını dile getirdi.

İşte Siopis'in açıklamaları:

Bugün en önemli şey 3 puan almaktı. Bunu da yaptık. Bu sene daha zor olacak. Avrupa maçları var, rakipler de şampiyona karşı oynayacağı için daha konsantre olacaktır.