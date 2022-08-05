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İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Siopis: Bu sene zor olacak

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Siopis, İstanbulspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Siopis bu senenin zor olacağını söyledi.

05 Ağustos 2022, Cuma 23:32 Son Güncelleme:
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İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Siopis: Bu sene zor olacak

Süper Lig 'in açılış maçında Trabzonspor , deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrasında Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Siopis, karşılaşmaya yönelik yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcu 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını ancak bu sezonun zor olacağını dile getirdi. 

İşte Siopis'in açıklamaları: 

Bugün en önemli şey 3 puan almaktı. Bunu da yaptık. Bu sene daha zor olacak. Avrupa maçları var, rakipler de şampiyona karşı oynayacağı için daha konsantre olacaktır.

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