Süper Lig 'de yeni sezon başlıyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Bordo mavililer, ilk maçı İstanbulspor ile oynuyor. Maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Yusuf Erdoğan, yeni sezon öncesinde hedefleri açıkladı.

İşte Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları:

Geçen sezon muhteşemdi bizim için. Bütün rekorları kırarak çok güzel bir şampiyonluk kazandık. Süper Kupa'yı kazanmak da bizim için çok önemliydi. Yeni sezon için yine hedefimiz belli. Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluk. Son yıllarda belki de takımlar içerisinde bu kadar iyi anlaşan bir ekip olmamıştır. Hedefimiz yine üst üste şampiyon olmak. İnşallah başlamışken bırakmayarak kupaları almaya devam edeceğiz. Bizim Türk futbolundan alacağımız çok kupa borcu var. İnşallah başlamışken üst üste şampiyonluklar bizim için devam eder.