Süper Lig 'de yeni sezonda perde İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla açılıyor. Son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'u geçerek yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Bu maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Abdullah Avcı, yeni sezon değerlendirmesi ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Abudllah Avcı'nın o sözleri:

Güzel bir hikaye oldu geçen sezon. Buna Trabzonspor yönetimi, taraftarı destek olmuştur. Yeni bir hikayeye başlıyoruz. İstanbulspor benim için aslında hayatımın okulu gibiydi. Harika bir camia. Okuluyla geçmişiyle. Yeniden Süper Lig'e çıktıkları için onları tebrik ediyorum. Oyun olarak da mevcut hatlarıyla devam ediyorlar. İyi bir oyun anlayışları var. Sahanın içiyle ilgilenen bir teknik direktörleri var.

Biz, geçen gün burada kupa alarak başladık. Küçük küçük hedeflerimiz var aslında. Kupayı alarak başlamak istiyorduk aldık. Şimdi galibiyetle başlamak hedefimiz. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi hedefini play off'tan yakalamak istiyoruz.

Hafta iyi geçti, iyi çalıştık. Yeni çıkmış ancak planları olan bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Plana sadık bir oyun oynamak ve kazanmak istiyoruz.