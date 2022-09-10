17 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkan Türkiye futbolunun köklü kulüplerinden İstanbulspor, kalıcı olmak istiyor. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de başarılı olacaklarını söylerken, prolisans olmadan saha kenarında takım yönetilmesi konusunda farklı bir görüşü savunuyor. Korkmaz, önemli olanın deneyim olduğunu söylüyor. Bu sezon Beşiktaş 'a giden eski oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın başarılı olacağına inandığını belirten Kormaz, üç oyuncusunun daha önümüzdeki transfer dönemlerinde üç büyükler tarafından alınacağını savunuyor.

Çok çalkantılar yaşadık ama Süper olduk

Önce geçen sezona uzanıyoruz. Korkmaz, çok büyük şehir takımlarına karşı zorlu mücadeleler vererek Süper Lig'e çıktıklarının altını çiziyor: "Geçen sezon zor bir dönemde devir aldım İstanbulspor’u. Gerek sezon içinde, gerek play-off döneminde köklü camialar, çok bütçeli takımlar, taraftarı ateşli şehir takımları ile mücadele eden bir İstanbulspor vardı. Tabii ki sezon içinde çok ciddi çalkantılarımız oldu; gel-gitler yaşadık. Bazı oyuncularımız mental çöküşler yaşadı vs. çok farklı durumlar ile karşı karşıya kaldık. Ancak en sonunda bu durumlardan çıkmayı başardık ve Süper Lig takımı olduk."

İstanbulspor kârlı bir şirket

Türkiye futbolu artık mali durumdan bağımsız olarak konuşulmuyor. Kulüplerin en büyük güvencesi olan yayın gelirleri çok düştü. Korkmaz, mali disiplini çok önemsediklerini söylüyor: "İstanbulspor mali disipline çok önem veren bir kulüp. Süper Lig'e çıkarken, olumlu yönler kadar olumsuz yönleri de düşünmek zorundasınız. Biz geçen sezon Süper Lig'e çıkan kadromuza yabancı takviyeler yaptık. Hedefimiz başarılı olmak. Bu kulüp borçsuz ve kârlı bir şirket gibi yönetiliyor."

Herkes İstanbulspor modelini görecek

Sezona son şampiyon Trabzonspor yenilgisiyle başlayan İstanbulspor, 4 maçta 3 puan topladı. Bu süreçte "Bu takım düşer" yargısı çok çabuk oluştu. Ama Osman Zeki Korkmaz çok iddialı: "Çünkü bakıyorum Süper Lig'imizde başta büyük takımlar olmak üzere, hemen her takım kadrosunu güçlendirdi. Biz ise sistemimiz içinde oyuncu eğitiyoruz ve sistemimiz ile başarılı oluyoruz. Eğer bu sezon ligde başarılı olursak, gelecek yıllarda hemen her takım İstanbulspor yönetiminin ne kadar doğru bir yöntemle kulübü yönettiğini fazlasıyla benimser."

Özellikle geçen sezon Nuri Şahin'den Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na kadar bir çok isim lisans olmadan takımlarını yönetti. Bu da kamuoyunda çok tartışıldı. Korkmaz bu konuya şöyle yaklaşıyor: "Prolisans konusunda çok enteresan tartışmalar yaşandı. Bazı yorumcular ne yazık ki bu konuya hakim değiller. Örneğin kulübenden men edilme durumu yok. Aslında prolisans bir workshop; yani teknik adamların pozisyonlar ve sistemler hakkında kendi fikirlerini belirttiği bir beyin fırtınası. Zaten bu kursa başvurduğunuzda, prolisansı almış gibi kabul ediliyorsunuz. Ancak prolisanstan ziyade mesleki deneyim çok daha önemli. İkinci adam olmadan birinci adam olunmaz."

İbrahim, Mehmet ve Melih'i büyükler alacak

Süper Lig'in geride kalan bölümünü bir uyum olarak değerlendiren Korkmaz, iki oyuncusunun önümüzdeki dönemlerde büyük kulüplere gideceğini savunuyor: "Golcümüz İbrahim Yılmaz lige alıştığında çok başarılı olacak. İlk 4 haftayı adaptasyonla geçirdi. Stoperimiz Mehmet Yeşil'i sezon başında birçok Süper Lig kulübü istedi. Hem biz kalıp daha gelişmesini istedik hem de gelen teklifler düşüktü. Her iki oyuncumuz da mutlaka büyük kulüplerde top koştucaklardır. Aynı şeyleri Melih Kabasakal için de söyleyebilirim."

1. Lig zaten her sezon zordur

Korkmaz geçen sezon mücadele ettikleri 1. Lig'in çok zor bir lig olduğunu vurguluyor: "Her sezon TFF 1. Lig için bu sene zor denir. Evet, her sezon zor olan bir ligdir. Belli bir sistemi, takım bütünlüğü olan ve çalışmalarına erken başlayan takımlar öne çıkıyor. Örneğin geçen sezon Ümraniyespor bunu yaptı, bu sene benim gözlemime göre de Bodrumspor. Hatta yakın arkadaşım teknik direktör İsmet Taşdemir Hoca’ya 'Lige çok iyi başyacaksanız' dedim ve nitekim herkese sürpriz gelen bir başlangıç yaptılar."

Emrecan Beşiktaş'ta başarılı olacak

Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı almak için büyük çaba sarfetti ve 2 milyon Euro da bonservis ödedi. Ancak genç oyuncu Alanya deplasmanında kırmızı kart gördükten sonra bir daha forma giyemedi. Kormaz, eski oyuncusuna güveniyor: "Emrecan çok genç bir oyuncu. Emrecan gibi oyuncuların patlama kuvvetleri yüksek olur ama bu durumun sürdürülebilir olması gerekir. Çünkü performanslar zirve yaptıktan sonra hızla aşağıya düşüp dip yapar. Bu sebeple genç oyuncuları iyi anlamak lazım. Mesela ben playoff’tan önce Emrecan’ı sakladım ve oynatmadım. Playoff serilerinde çok başarılı oldu ve bu performansıyla dikkat çekti. Bence, Beşiktaş’ta çok başarılı olacaktır."

Kaynak: Ajansspor