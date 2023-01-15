İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekke, Ümraniyespor’un kaçırdığı penaltının müsabakada dönüm noktası olduğunun altını çizerek, “Oyunun ilk bölümü benim beklediğim bir performans olmadı. Bana göre Ümraniyespor’un penaltısı gol olmuş olsa lehine dönebilirdi ama kalecimizin performansı burada önemli. Oyuncularımın ilk bölümden sonraki oyunda etkinlik göstermeleri önemliydi. Beklediğim bir oyundu. Hızlı hücumlarla rakibi öyle analiz etmiştik. Her maç böyle oynamamız mümkün değil. Ayrılan ve yeni katılan oyuncular var. Katmaya çalıştığımız oyuncuların profili sebebiyle kendi oyunumuzdan bir süreliğine vazgeçmiş gibiyiz. Puan ve puanlara ihtiyacımız vardı. Oyuncularımın ciddi mücadelesi vardı. Ümraniyespor golü bulmuş olsaydı belki dağılacaktık. Penaltı kırılma noktasıydı” şeklinde konuştu.

“Ethemi’ye özel parantez açmak lazım”

Karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performans ile galibiyette önemli rol oynayan Ethemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Tekke, “Ethemi’ye özel parantez açmak lazım. Bizim dönemimizde transfer etmiştik. Çok kaliteli, yetenekli ve fark oluşturuyor. Dikkatle takip edilmesi gereken oyuncu. Topalli, potansiyelli ama istediğim seviyede değil. Duhan var bu maç çok iyi oynamamış olsa da potansiyelli. Melih vardı gitti. Potansiyelli oyuncularımız var. Bizim takımda süreye ihtiyacı olan çok oyuncu var. Hazır olarak çok iyi diyebileceğim Ethemi var diyebilirim, umarım sakatlanmaz” ifadelerini kullandı.

“Eze hazır olmamasına rağmen katkı verdi”

Yeni transferi Eze ile ilgili de konuşan deneyimli teknik direktör, “Eze ilk maça göre hazır olmamasına rağmen katkı verdi. Çok daha fazla perofrmans bekliyoruz. Bizi dinlerse bu ailenin içinde her zaman yeri var. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmalı” açıklamasını yaptı.(İHA)